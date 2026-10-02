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02.10.2026 06:31:29
PHYLAXIA 1912: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PHYLAXIA 1912 hat am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
PHYLAXIA 1912 vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,40 HUF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,60 HUF je Aktie erwirtschaftet.
PHYLAXIA 1912 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,79 Milliarden HUF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,23 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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