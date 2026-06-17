PHYLAXIA 1912: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PHYLAXIA 1912 stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 16,20 HUF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PHYLAXIA 1912 12,10 HUF je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 117,10 Milliarden HUF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,95 Milliarden HUF.

Redaktion finanzen.at