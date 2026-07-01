Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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01.07.2026 23:53:01
Physical Games Are Going Away, but Call of Duty Is Coming to PlayStation Plus in July. That's Nice, Right?
Sony is bringing Modern Warfare 3, For the King 2 and more to all PS Plus subscribers in July.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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