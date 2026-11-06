06.11.2026 06:31:28

Physicswallah gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Physicswallah hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,49 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Physicswallah 12,42 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,503 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 12,64 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at

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