Physinorth Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Physinorth Acquisition äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Physinorth Acquisition ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 37,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,280 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,230 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Physinorth Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 35,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 101,97 Millionen CAD im Vergleich zu 158,19 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at