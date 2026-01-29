29.01.2026 06:31:29

Physinorth Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Physinorth Acquisition äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Physinorth Acquisition ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,8 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 37,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,280 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,230 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Physinorth Acquisition im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 35,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 101,97 Millionen CAD im Vergleich zu 158,19 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen