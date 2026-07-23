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23.07.2026 06:31:29
Physitrack: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Physitrack hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,11 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Physitrack im vergangenen Quartal 37,4 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Physitrack 38,5 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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