Physitrack: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Physitrack präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3,94 SEK. Ein Jahr zuvor waren -4,020 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,1 Millionen SEK.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -4,540 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Physitrack ein EPS von -4,570 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 149,64 Millionen SEK, gegenüber 185,05 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 19,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at