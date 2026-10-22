Physitrack verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Physitrack hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,11 SEK gegenüber -0,220 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,3 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,5 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at