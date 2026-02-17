Phyto Chem (India) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Phyto Chem (India) hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,13 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Phyto Chem (India) 29,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at