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01.06.2026 06:31:29
Phyto Chem (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Phyto Chem (India) hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,64 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,690 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 84,07 Prozent auf 2,3 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,190 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Phyto Chem (India) -2,310 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 35,57 Prozent auf 90,70 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Phyto Chem (India) 140,78 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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