PHYZ gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PHYZ veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 20,27 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PHYZ 11,09 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,03 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PHYZ einen Umsatz von 10,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at