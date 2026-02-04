04.02.2026 06:31:28

PHYZ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PHYZ veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PHYZ 11,41 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

