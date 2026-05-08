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08.05.2026 06:31:29
PHYZ: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PHYZ hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,39 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,38 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 9,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 30,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 95,35 JPY, nach 85,63 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,61 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,32 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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