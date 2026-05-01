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01.05.2026 06:31:29
PI Advanced Materials hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PI Advanced Materials präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 359,53 KRW gegenüber 206,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat PI Advanced Materials im vergangenen Quartal 64,05 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PI Advanced Materials 64,10 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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