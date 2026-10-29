PI Advanced Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PI Advanced Materials lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 316,59 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 287,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 55,54 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68,42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at