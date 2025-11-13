|
PI Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PI Industries veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 26,98 INR gegenüber 33,51 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,70 Prozent auf 18,72 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,21 Milliarden INR gelegen.
