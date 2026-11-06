PI Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PI Industries äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 8,05 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,98 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PI Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,02 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 18,72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at