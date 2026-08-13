PI Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PI Industries stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PI Industries ein EPS von 26,37 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 17,02 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,09 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 17,42 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at