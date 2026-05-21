21.05.2026 06:31:29

PI Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

PI Industries lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 13,20 INR. Im letzten Jahr hatte PI Industries einen Gewinn von 21,79 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 15,65 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PI Industries 17,87 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,32 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 16,61 Milliarden INR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 87,06 INR. Im Vorjahr hatte PI Industries 109,44 INR je Aktie erwirtschaftet.

PI Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 67,14 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 79,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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