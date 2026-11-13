PIA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

PIA hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 15,72 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at