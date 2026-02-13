PIA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PIA veröffentlichte am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 37,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,16 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,24 Milliarden JPY – ein Plus von 23,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PIA 10,74 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

