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14.08.2026 06:31:29
PIA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
PIA hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 36,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 102,16 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 14,19 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PIA 13,67 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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