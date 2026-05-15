PIA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PIA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 41,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,44 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 216,37 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 104,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 55,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 45,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at