Piaggio C SPA Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Piaggio C SPA Un hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 581,6 Millionen USD – ein Plus von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Piaggio C SPA Un 546,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at