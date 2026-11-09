Piaggio C SPA Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Piaggio C SPA Un hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Piaggio C SPA Un 453,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 411,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at