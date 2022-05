Piaggio C SPAAz legte Quartalsergebnis vor

Piaggio C SPAAz lud am 02.05.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig wurden 456,0 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Piaggio C SPAAz 385,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at