Piaggio C SPAAz: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Piaggio C SPAAz ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Piaggio C SPAAz die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie generiert.

Piaggio C SPAAz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 351,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at