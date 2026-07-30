Piaggio C SPAAz verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Piaggio C SPAAz hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 500,2 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 481,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at