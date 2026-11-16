PIALA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PIALA stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,78 Prozent auf 4,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at