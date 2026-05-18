PIALA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PIALA hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte PIALA 19,53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat PIALA mit einem Umsatz von insgesamt 4,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,39 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at