PIALA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PIALA hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,71 Prozent auf 3,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at