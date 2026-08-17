PIALA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PIALA hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,83 JPY. Im Vorjahresviertel hatte PIALA 1,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,67 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at