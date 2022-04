PIB vaudois: croissance robuste malgré une nouvelle dégradation des perspectives

La reprise devrait se poursuivre cette année et l’an prochain pour l’économie vaudoise, malgré une croissance mondiale freinée par la guerre en Ukraine. Les dernières prévisions tablent sur une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 3,2% en 2022. Bien qu’en repli par rapport aux 3,6% attendus au début de l’année, la croissance devrait ainsi rester solide. En 2023, le PIB devrait progresser de 2,5%, selon les dernières valeurs du CREA, publiées par la BCV, l’État de Vaud et la CVCI. Le degré d’incertitude reste très élevé; notamment, les conséquences du conflit en Ukraine, les effets des perturbations des chaînes logistiques et les impacts du rebond de l’inflation sur l’économie mondiale sont difficiles à anticiper.