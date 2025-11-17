Picard Medical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Picard Medical äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Picard Medical 1,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at