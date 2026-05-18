Picard Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Picard Medical hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Picard Medical im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Picard Medical 0,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at