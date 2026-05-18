|
18.05.2026 06:31:29
Picard Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Picard Medical hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Picard Medical im vergangenen Quartal 1,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Picard Medical 0,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!