Picard Medical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Picard Medical gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,370 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,94 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Picard Medical 4,39 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at