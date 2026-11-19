Picard Medical hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 81,51 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at