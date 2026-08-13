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13.08.2026 06:31:29
Piccadily Agro Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Piccadily Agro Industries hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,17 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,51 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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