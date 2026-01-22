|
Piccadily Agro Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Piccadily Agro Industries hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,83 INR, nach 2,63 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Piccadily Agro Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,76 Milliarden INR im Vergleich zu 1,82 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
