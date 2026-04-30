Piccadily Agro Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Piccadily Agro Industries hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,62 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,23 INR je Aktie in den Büchern standen.

Piccadily Agro Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,35 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 14,21 INR gegenüber 10,85 INR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,38 Milliarden INR – ein Plus von 30,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Piccadily Agro Industries 7,97 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at