Piccadily Sugar Allied Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Piccadily Sugar Allied Industries hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at