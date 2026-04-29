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29.04.2026 06:31:29
Piccadily Sugar Allied Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Piccadily Sugar Allied Industries veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Piccadily Sugar Allied Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1120,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 0,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,140 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Piccadily Sugar Allied Industries ein EPS von -0,390 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Piccadily Sugar Allied Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 60,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,65 Millionen INR im Vergleich zu 42,68 Millionen INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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