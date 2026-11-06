Piccadily Sugar Allied Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Piccadily Sugar Allied Industries hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at