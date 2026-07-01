PICKLES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PICKLES lud am 30.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren 34,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PICKLES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at