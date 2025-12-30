PICKLES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PICKLES veröffentlichte am 29.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,17 JPY gegenüber 9,92 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at