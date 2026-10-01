PICKLES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PICKLES hat am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,62 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PICKLES ein EPS von 54,19 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PICKLES in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at