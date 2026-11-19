Picpay A veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 971,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 505,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at