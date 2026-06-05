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05.06.2026 06:31:29
Picpay A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Picpay A hat am 02.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Picpay A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 672,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 356,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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