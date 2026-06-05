Picpay A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Picpay A hat am 02.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Picpay A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 672,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 356,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at