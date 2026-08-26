Picpay A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Picpay A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 87,33 Prozent auf 824,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at