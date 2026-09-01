J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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01.09.2026 09:56:17
Pictet holt ETF-Vertriebsmanager von J.P. Morgan
Pictet Asset Management meldet einen neuen Leiter für den ETF-Vertrieb. Er hat bisher bei der amerikanischen Grossbank in Paris gearbeitet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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